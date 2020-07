Béja : Don d’équipements médicaux au profit de l’hôpital régional

L’association « notre santé avant tout (Sahatna Kebal) », en partenariat avec le réseau « citoyens tunisiens pour la santé » et l’ambassade d’Allemagne en Tunisie, a offert mercredi des équipements médicaux à l’hôpital local de Testour (gouvernorat de Béja).

Ces équipements, dont le coût a été financé par l’ambassade d’Allemagne en Tunisie, contribueront à améliorer la qualité des services de soins et soutenir le secteur de la santé à Testour et répondre aux besoins des habitants de cette région en services de santé.

A ce propos, la chargée des affaires politiques à l’ambassade d’Allemagne en Tunisie, a indiqué à l’agence TAP que le financement des équipements médicaux s’inscrit dans le cadre du Fonds pour la santé initié par l’ambassade durant la crise de la covid-19.

Par ailleurs, le maire de Testour Mohamed Mensi a souligné que la municipalité œuvrera à la réussite de ce programme pilote, en coordination avec les différents intervenants dans le secteur de santé.

Il a par ailleurs rappelé que la mairie a pu collecter 280 mille dinars sous forme d’aides ou de dons destinés au secteur de la santé.