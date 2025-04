Béja : La récolte s’annonce prometteuse suite aux dernières précipitations

Le commissaire régional de l’agriculture à Béja, Bader Dahri a indiqué que les pluies qui se sont abattues sur la région, aux mois de mars et avril, sont bénéfiques pour les grandes cultures et le couvert végétal.

Il a ajouté, à l’agence TAP, que ces précipitations, qui ont varié entre 54 à 62 mm, avaient un impact positif sur l’amélioration du rendement des cultures.

« La pluviométrie enregistrée dans la région, de septembre 2024 à avril 2025, augure d’une bonne saison agricole bien que les niveaux records n’ont pas été atteints », a estimé la même source.

De son côté, le président de l’Union régionale de l’agriculture, Chokri Djebbi a souligné que ces quantités de pluie ont permis d’améliorer le rendement des cultures céréalières, estimant que la récolte serait bonne et satisfaisante.

La superficie réservée à la céréaliculture au gouvernorat de Béja s’élève à 214 mille ha cette saison (2024-2025) dont 155 mille ha de blé.

La situation générale des grandes cultures est considérée jusqu’à présent comme étant « bonne (70%) à moyenne (20%) », selon les estimations du commissariat régional au développement agricole.

- Publicité-