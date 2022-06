Béja: Un incendie ravage156 hectares de forêt à Medjez El Bab

Un incendie s’est déclenché, dimanche après-midi à Djebel El Marra à Medjez El Bab (Gouvernorat de Béja) ravageant près de 156 hectares de zones forestières.

Le feu n’a pu être maitrisé par les sapeurs-pompiers, en dépit de la mobilisation de 11 camions de pompier et un avion bombardier d’eau, et ce, à cause du vent qui souffle à grande vitesse et la grande chaleur qui sévit actuellement, a indiqué, lundi, une source de la Protection Civile à la TAP.

La même source a souligné que le comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles est en réunion permanente afin de coordonner les actions nécessaires sur le terrain visant à maitriser le feu avant qu’il atteigne les zones résidentielles limitrophes.