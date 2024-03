Ouverture d’une enquête sur l’explosion dans la zone pétrolière de Radès

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie a annoncé l’ouverture d’une enquête sur l’incendie qui s’est déclaré, ce matin à 6h20 dans un centre de gaz de la Société nationale de distribution de pétrole « Ajil ».

Dans un communiqué publié, ledit département a ajouté que les flammes ont été totalement maîtrisées par les unités de la protection civile en collaboration avec les employés de la société en question.

On rappelle que le porte-parole de la Protection civile, le général de brigade Moez Triaa, a assuré qu’il y a eu une fuite de gaz lors d’une opération de remplissage dans un centre de distribution et de remplissage appartenant à une compagnie pétrolière située dans le quartier pétrolier de Radès, provoquant l’explosion d’un certain nombre de bouteilles de gaz.



Tariaa a précisé que 19 employés souffrant de brûlures au premier et au second degré de gravité variable sur un total de 35 blessés qui ont été transférés dans plusieurs hôpitaux pour y être soignés.