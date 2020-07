Béja : Vers la régularisation foncière de 850 lots domaniaux

L’opération de régularisation de la situation foncière de 850 lots domaniaux au gouvernorat de Béja a démarré lundi.

Il s’agit de logements d’habitation couvrant une superficie totale d’environ 15 hectares et répartis sur plusieurs délégations du gouvernorat, a souligné à l’agence TAP le directeur régional des domaines de l’Etat et des affaires foncières à Béja Ezzedine Amri.

Selon la même source, les opérations du levé topographique ont été lancées lundi et devront se poursuivent jusqu’au mois d’octobre prochain, ce qui permettra la réalisation des plans territoriaux nécessaires dans l’octroi des titres de propriété.

Parmi les groupes d’habitation concernés par cette démarche figurent 148 lots à la « Cité Al Sanabel » (Goubellat), 120 lots à la « Cité Ain Bar El Olia » (Béja-Nord), 146 lots à la ‘’Cité El Azima 2 et 3 » (Medjez El Bab), 40 lots à la « cité d’El Maktaa » (Nefza) et 395 lots à la « cité Ibn Zaidoun » (Testour).