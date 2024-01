Belhassan Mallouche nommé conseiller technique chargé de la direction nationale technique

Le Bureau de la Fédération tunisienne de football (FTF) , réuni ce mardi, a décidé de nommer Belhassan Mallouche, au poste de conseiller technique chargé de la Direction nationale technique.

Mallouche, rappelle-t-on, est expert technique auprès de la Fédération internationale du football (FIFA) et de la Confédération africaine de football (CAF).

Plus tôt dans l’après-midi, le bureau fédéral avait décidé de tenir une Assemblée générale élective pour le mandat 2024-2028, le 9 mars prochain.

Cette décision, a indiqué la FTF sur sa page facebook officielle, a été prise en coordination avec l’Instance indépendante pour les élections, la Commission nationale d’appel et la Fédération internationale de football (FIFA).

Selon la même source, l’Instance indépendante pour les élections annoncera ultérieurement, les dispositions relatives à l’Assemblée générale élective de l’instance nationale du football.

