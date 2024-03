Ben Arous-Contrôle économique : Plus de 5 mille visites d’inspection effectuées en janvier et février

Les équipes de contrôle économique dans le gouvernorat de Ben Arous ont relevé, au mois de janvier et février derniers, 390 infractions économiques à la suite de 5358 visites d’inspection effectuées.

La directrice régionale du commerce, Yosr Damerji a indiqué à l’Agence TAP que ces infractions ont été commises notamment dans les secteurs des légumes et fruits (133 infractions), les produits alimentaires (110), les boulangeries et pâtisseries (14), les fruits secs et le tabagisme (49) ainsi que les volailles (22).

Les contraventions ont concerné en particulier la hausse illégale des prix (118), l’absence de factures (34), le non affichage des prix (181), le refus de vente (14), la dissimulation de marchandises (3) et le non-respect des règles de la métrologie.

Selon la même source, divers produits ont été saisis, durant la même période, à savoir 2955 kg d’oranges, 189 kg de bananes, 2 mille kg de mandarines, 52 kg de riz, 52 kg de sucre, 583 kg de farine, 3455 litres d’eau minérale, 6480 litres de lait et 750 kg de café.