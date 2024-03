Siliana: 1249 opérations de contrôle économique effectuées au cours de la première semaine du Ramadan

Les brigades de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Siliana, ont effectué 1249 opérations de contrôle durant la première semaine du mois de Ramadan, à l’issue desquelles, 113 procès-verbaux ont été rédigés, a indiqué à la TAP, le directeur régional du commerce, Kais Yazidi.

La majorité des infractions portent sur l’augmentation des prix (29 infractions), l’absence de factures (4 infractions), le non-affichage des prix (40 infractions) et la spéculation (9 infractions), a précisé Yazidi.

Il a ajouté, qu’avec 47 infractions relevées, la filière des produits alimentaires a été la première concernée par ces violations, suivie par le secteur des fruits et légumes (35) et des viandes et œufs (21).

Lors de ces opérations de contrôle, 3204 kilogrammes du sucre, 107 litres d’huile, 2 tonnes 350 kg de farine, 80 kg de semoule et 7 kg de riz ont été saisis, d’après le responsable régional.

Dans le même cadre, les services régionaux de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA), ont effectué 776 opérations de contrôle, procédant à la saisie de grandes quantités de produits alimentaires impropres à la consommation, selon la même source.