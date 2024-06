Ben Arous : Création de la première société communautaire à Hammam Chott

Une société communautaire, la première du genre, vient d’être créée à Hammam Chott dans le gouvernorat de Ben Arous.

Spécialisée dans les domaines de la culture, le civertissement et le tourisme, la société a enregistré la souscription d’une cinquantaine de personnes à son capital, a indiqué à l’Agence TAP le président du conseil d’Administration de la société, Badreddine Seghir.

Selon la même source, la société œuvrera notamment à la réhabilitation et la restauration du monument des coupoles pour le transformer en un espace culturel et de divertissement ainsi que l’entretien des établissements scolaires dans la région.

