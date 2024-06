Ben Arous : Plusieurs projets de développement inscrits au programme d’investissement à Mohamedia

De nombreux projets de développement sont inclus au programme d’investissement actuel dans la délégation de Mohamedia (gouvernorat de Ben Arous).

Ils sont liés notamment aux domaines de l’infrastructure, la jeunesse et les sports, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional au développement, Samir Sebai.

Parmi ces projets, le réaménagement et le pavage des routes dans les cités Bassatine 1 et 2 et le quartier El Kasr moyennant une enveloppe totale d’environ 2 millions de dinars. Le taux d’avancement des travaux a atteint 99%, a-t-il précisé.

Il s’agit également de l’aménagement d’un marché municipal pour un coût d’environ 4 millions de dinars. Ce projet est en phase du lancement de l’appel d’offres.

Autres projets portent essentiellement sur la construction d’une salle de sport multidisciplinaire pour un coût total estimé à 2 millions 450 mille dinars. Ce projet est en phase d’achèvement des études, outre la programmation des travaux de raccordement de la zone industrielle « Wifak » au réseau d’assainissement, selon la même source.

