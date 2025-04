Ben-Gvir : Les Républicains américains soutiennent le bombardement des « dépôts de nourriture et d’aide » à Gaza

Le ministre israélien d’extrême droite Itamar Ben-Gvir a affirmé que les principaux parlementaires républicains américains étaient favorables au bombardement des « dépôts de nourriture et d’aide » à Gaza.

Cette déclaration, faite dans un message sur les réseaux sociaux mercredi, fait suite à une rencontre entre le ministre israélien de la sécurité nationale et de « hauts responsables du Parti républicain dans la propriété de Mar-a-Lago » du président américain Donald Trump, en Floride (États-Unis).

« Ils ont exprimé leur soutien à ma position très claire sur la manière d’agir à Gaza et sur le fait que les dépôts de nourriture et d’aide devraient être bombardés afin de créer une pression militaire et politique pour ramener nos otages sains et saufs à la maison », a posté Ben-Gvir sur X en hébreu.

Le président américain n’était pas présent à l’événement, selon son agenda public.

Le message de Ben-Gvir ne précisait pas quels républicains étaient présents. Toutefois, son bureau a déclaré aux médias israéliens que le député républicain Tom Emmer, considéré comme le troisième membre le plus haut placé de la Chambre des représentants des États-Unis, figurait parmi les législateurs présents.

