Best Lease sous double contrôle, fiscal et social

Avec un DG à 478.234 mille DT de rémunération en brut annuel, La société « Best-Lease » a terminé l’exercice 2022 avec un bénéfice de 12,1 MDT, et une liquidité positive de 18,8 MDT. Les commissaires aux comptes (CC) de cette filiale du groupe Al Baraka Bank, attirent cependant l’attention sur le fait que la « Best » a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, et que la société a reçu notification des résultats

Révision fiscale le 2 décembre 2022. La société a répondu à l’administration fiscale dans les délais impartis pour soumettre son opposition et des notes motivées ». Les procédures y afférentes sont toujours en cours et on ne connait donc pas l’impact financier de ce contrôle fiscal. « La société a enregistré dans ses comptes les provisions qu’elle a estimées nécessaires pour couvrir les risques pouvant résulter de ce contrôle », disent les CC. Et on sait, en parcourant le bilan, que la Best a au moins provisionné un peu plus de 1,724 MDT pour risque fiscal.

Les CC de la Best-Lease ont aussi indiqué que « le 15 décembre 2022, la Caisse nationale de sécurité sociale a notifié à l’entreprise son intention de procéder à un contrôle social sur les déclarations salariales et les

pièces comptables relatives à la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. Les procédures liées à ce contrôle sont toujours en cours à la date des présents états financiers et il n’est pas possible d’estimer l’impact potentiel qui pourrait en résulter ».