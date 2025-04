BH Assurance 2024 : Une année solide avec une rentabilité soutenue 

BH Assurance a tenue son Assemblée Générale Ordinaire le 24.04.2025 et a passé en revue les réalisations de l’année 2024 qui a été marquée par une performance nette et soutenue et a affiché des indicateurs financiers positifs qui témoignent de sa solidité financière et sa stratégie de développement rentable et confirment, ainsi sa résilience malgré les défis.

Les principaux résultats sont comme suit :

Chiffre d’affaires : Une évolution de 13 % par rapport à l’année précédente, atteignant ainsi 199,6 MDT et d’un taux de réalisation des prévisions budgétaires de 104 %.

Une évolution de 13 % par rapport à l’année précédente, atteignant ainsi 199,6 MDT et d’un taux de réalisation des prévisions budgétaires de 104 %. Part de marché : La société a enregistré une nette amélioration de sa part de marché, passant de 5,12 % en 2023 à 5,23 % en 2024.

La société a enregistré une nette amélioration de sa part de marché, passant de 5,12 % en 2023 à 5,23 % en 2024. Charge de sinistres : La charge de sinistres a atteint 121,4 MDT, en raison de la survenance de sinistres importants. Toutefois, grâce à une forte couverture de réassurance, l’impact a été maîtrisé.

La charge de sinistres a atteint 121,4 MDT, en raison de la survenance de sinistres importants. Toutefois, grâce à une forte couverture de réassurance, l’impact a été maîtrisé. Ratio combiné : BH Assurance affiche un ratio combiné brut de 87 % et un ratio combiné net de réassurance de 82%.

: BH Assurance affiche un ratio combiné brut de 87 % et un ratio combiné net de réassurance de 82%. Portefeuille de placements : Le portefeuille de placements a connu une augmentation de 16 %, atteignant 365,9 MDT.

Le portefeuille de placements a connu une augmentation de 16 %, atteignant 365,9 MDT. Produits financiers : Les produits financiers ont enregistré une croissance de 14 %, s’élevant à 29,9 MDT, ce qui démontre une gestion optimale des actifs financiers de la société.

Les produits financiers ont enregistré une croissance de 14 %, s’élevant à 29,9 MDT, ce qui démontre une gestion optimale des actifs financiers de la société. Résultat brut : BH Assurance a dégagé un résultat brut excédentaire de 16,6 MDT, malgré les défis rencontrés.

: BH Assurance a dégagé un résultat brut excédentaire de 16,6 MDT, malgré les défis rencontrés. Résultat net : Le résultat net d’impôt s’établit à 11 MDT, offrant ainsi une rentabilité confortable avec un ROE de 11,4 %, traduisant une gestion efficace des fonds propres et une valorisation satisfaisante.

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé de :

Distribuer un dividende de 1,500 dinar par action à partir du 07.05.2025, soit un montant global de 3 990 000DT.

Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes « CMC » pour les exercices 2025-2026 et 2027.