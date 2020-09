BH Assurance augmente de 7,31 % son résultat net semestriel à plus de 3 MDT

La compagnie BH Assurance a réussi à améliorer de 7,31% son résultat net semestriel qui passe de 2,962 millions de dinars (MD) enregistré à fin juin 2019 à 3,179 MD au 30 juin 2020, selon ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2020 publiés sur le site de la Bourse de Tunis.

Ces indicateurs font aussi état d’une amélioration sensible du résultat vie qui passe de 3,532 MD enregistré en 2019 à 4,286 MD fin juin 2020, ainsi que d’une amélioration du résultat non-vie qui passe de 0,738 MD à 1,827 MD.

Les engagements techniques de la compagnie ont évolué de 9,92% à 201,036 MD contre 182,896 MD fin juin 2019.

Ses placements ont totalisé un montant net de 194,613 MD à la fin du premier semestre de 2020, contre 177,796 MD en 2019, soit une augmentation de 9,46%.

Les sinistres payés ont connu une hausse de 10, 86% passant de 24,641 MD à 27,266 MD. Les produits financiers ont évolué de 19,60% s’établissant à 7,794 MD.

L’activité globale de la compagnie a enregistré un niveau de croissance de 5,65% soit un chiffre d’affaires de 68,998 MD contre 65,309 MD en 2019. Les branches » groupe maladie « , » incendie « , » risques divers » et » automobile » constituent les principaux vecteurs de cette croissance contre une régression de 6% pour la branche vie.

Le premier semestre de l’année en cours a également connu le lancement de la nouvelle application digitale Wininti, le nouvel espace client digital disponible en application mobile et sur le site web 7J/7 et 24H/24 pour soutenir et accompagner les adhérents, les professionnels et les particuliers.

La première moitié de l’année a, par ailleurs, été marquée, par l’instauration d’une contribution sociale de solidarité au profit du budget de l’état de 2020 prévue par la loi de finances pour l’année 2019, impactant ainsi le résultat de l’exercice 2020 par une charge non déductible de 0,266 MD, ainsi qu’une taxe conjoncturelle (Décret?loi n°2020?30 du 10 juin 2020) d’un montant de 0,225 MD, outre le don de 0,500 MD au fonds 1818 de lutte contre la pandémie Covid?19.