Biat : 1ère en PNB et dépôts et 2ème en crédits à la clientèle

La BIAT a enregistré à fin mars 2024, un PNB de 367 MDT à fin mars 2024 et ses dépôts ont atteint 18.249 MDT à la fin de la même période. Les crédits nets ont par ailleurs atteint 12 186 MDT.

Et pour mieux faire en matière de crédit, la Biat informe dans sa dernière « lettre aux actionnaires », le réaménagement de l’offre « Pack business », qui se traduit par une nouvelle variante dédiée aux TPE et le réaménagement de la variante actuelle dédiée aux PME.

Cette nouvelle offre se caractérise par la proposition de différents produits monétiques selon le besoin et la taille de l’entreprise et par le remplacement de produits de banque en ligne par la nouvelle offre digitale MyBIAT Corporate. Par ailleurs, un nouveau service de Bancassurance est nouvellement inclus dans le pack dédié aux TPE et des conditions préférentielles liées aux frais de dossiers AVA viennent enrichir cette offre. Lancement du nouveau service « Assistance Local Professionnel » Il s’agit d’un nouveau service qui consiste en une aide matérielle immédiate sous forme de prestation de service (plomberie, vitrerie, serrurerie, électricité) pour les clients équipés du « Pack Pro Santé » et en cas d’incidents pouvant survenir dans leurs locaux professionnels. Ce service est intégré systématiquement au « Pack Pro Santé », sans impact tarifaire.