Biat : Les PEB des 6 premiers mois 2023, dépassent déjà le 1 Mds DI

Les indicateurs d’activité de la Biat (Banque internationale arabe de Tunisie) pour le 1er semestre de l’exercice courant 2023, ont vu les produits d’exploitation bancaires (PEB) cumuler à 1.056,608 MDT, en hausse de plus de 184,432 MDT par rapport au 1er semestre 2022.

Après charges bancaires (364,93 MDT en hausse de presque 90 MDT), le produit net bancaire (PNB) de la plus grosse des banques privées tunisiennes dépassait les 692,214 MDT à fin juin 2023, en hausse de 94,5 MDT par rapport au PNB réalisé à la fin des six premiers mois de l’exercice 2022.

Notons aussi que la Biat a augmenté l’encours de ses crédits nets à presque 12 Milliards DT (Mds DT), et qu’elle a engrangé plus de 17,655 Milliards DT en encours de dépôts, dont plus de 8,770 Mds DT en dépôts à vue et plus de 4,273 Mds DT en dépôts d’épargne.