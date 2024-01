Bientôt, des ZI intégrées et éco-compatibles 

Des entreprises internationales spécialisées dans divers domaines ont manifesté leur intérêt à investir dans les zones industrielles tunisiennes, l’Agence immobilière industrielle œuvrant à accélérer la réponse à ces demandes et faciliter l’accès des investisseurs aux lots industriel, assure le Président directeur général de l’Agence Foncière Industrielle, Kais Mejri.

Dans une interview accordée à African Manager ar, ila indiqué que l’AFI s’est attachée au cours de l’année 2023 à accroître sa gouvernance et à développer ses méthodes de travail en investissant dans ses compétences, en numérisant ses services et en les rapprochant de l’investisseur , tout en programmant la création de zones industrielles modèles intelligentes et respectueuses de l’environnement.

3 grands axes

Selon les dires de Kais Mejri, au cours de l’année 2023, l’AFI a travaillé sur trois grands axes prioritaires, à savoir restaurer la gouvernance de l’établissement en développant un programme de transformation numérique, des zones industrielles intégrées et respectueuses de l’environnement, à trouver des partenaires internationaux, à rechercher des financements et des marchés étrangers et à élaborer une stratégie fondée sur la responsabilité sociale.

Transformation numérique

Parlant de la gouvernance de l’AFI, Mejri a déclaré que cet axe se décline dans l’introduction d’un système d’information permettant d’accélérer la réponse aux demandes et aux dossiers des investisseurs, ainsi que de développer une carte numérique interactive pour les investisseurs leur permettant de prendre connaissance des différentes offres commerciales.

La digitalisation ne se limite pas seulement aux services externes, mais inclut également des mécanismes de travail internes dans le but de réduire les coûts et les émissions de carbone.

L’année 2023 a également vu la mise au point du système national de gestion des projets publics, « Injaz », qui permet leur évaluation et suivi, avec le développement d’un système d’acquisition à distance des parcelles industrielles (E-industrie).

Dans le but de faciliter la communication avec les clients, un système de gestion CRM a été mis en place, une tendance qui se renforcera au cours de l’année 2024, en activant le Centre d’innovation technologique et de développement des ressources humaines, sachant que d’ici 2025, il y aura des modèles numériques pour les zones industrielles.

Les projets pour 2024

Le responsable affirme que, dans le cadre de la responsabilité sociale, des centrales solaires photovoltaïques ont été implantées sur des terrains non aménagés au sein de ses zones industrielles, une tendance que « nous cherchons à renforcer à l’avenir ».

L’agence travaillera également à l’obtention du certificat de système de gestion de la qualité ISO 9001, considéré comme l’une des normes de système de gestion de la qualité les plus répandues au monde.

Mejri a révélé qu’au début du mois de mars prochain, une nouvelle vision stratégique préparée avec le Centre « Dirassat » sera annoncée, en plus du lancement d’un nouveau site Web interactif qui comprend toutes les données demandées par l’investisseur, rappelant que le tissu industriel actuel comprend 114 zones dans lesquelles sont implantées environ 5 000 entreprises, et regorgeant d’un nombre important d’entrepreneurs et d’investisseurs, puisque le pourcentage de vente de parcelles y atteint 100%, indiquant que l’Agence foncière industrielle sera le premier établissement public à émettre le bilan carbone.

De nouvelles zones industrielles modèles

Mejri a, en outre, révélé que la préparation d’une nouvelle zone industrielle modèle à Monastir débutera au cours de l’année en cours, en s’appuyant sur des fonds étrangers qui entreront en exploitation en 2025.

Il a souligné que l’orientation de l’agence vers la recherche de fonds extérieurs vise avant tout à réduire le fardeau qui pèse sur le budget de l’État et à rechercher des sources de financement en dehors des cadres traditionnels, selon ses propres termes.

Afin de réduire les émissions de gaz, l’agence commencera dans les prochains mois à créer des zones industrielles basées sur les énergies renouvelables à Jendouba, Tozeur et Kebili.

Avantages pour les investisseurs

En réponse à une question relative aux avantages accordés aux investisseurs étrangers, le responsable a déclaré qu’ils sont accessibles à tous les investisseurs en général, mais en ce qui concerne les étrangers, ils sont particulièrement représentés dans le fait que le législateur tunisien a permis à l’investisseur étranger en particulier de posséder un bien immobilier industriel dans l’année suivant son entrée dans la phase de production sans avoir besoin d’une autorisation octroyée par le gouverneur, comme un bien immobilier résidentiel.

D’autre part, l’investisseur tunisien bénéficie également de privilèges, puisque l’Etat prend en charge 85% du prix, ce qui le rend prix « acceptable».

En outre, une décision a été rendue par le chef du Gouvernement e en date du 20 octobre 2023, fixant les conditions de transfert de terrains industriels ou de vente ou de location de locaux de prêt-à-porter aux jeunes entrepreneurs.

Projets abandonnés

Concernant les zones industrielles inutilisées, comme le projet de la zone industrielle de Jaafar-Raoued et la zone industrielle de Sejnane dans le gouvernorat de Bizerte, qui sont dépourvues de projets, Mejri a souligné que les raisons sont liées, notamment, à des problèmes relatifs aux difficultés de financement. « Nous avons donc choisi de nous diriger vers la recherche de financements externes ».

A cet égard, le PDG a confirmé que l’année 2023 a vu une amélioration significative des ressources financières de l’Agence, ajoutant qu’ « Il est bon de recouvrer les dettes à 300 % », en transférant plusieurs terrains industriels aux enchères publiques dans différentes villes.

Selon Mejri, la zone industrielle de Sejnane verra bientôt le lancement d’un nouveau projet industriel, soulignant qu’il existe un grand intérêt pour cette région de la part des grandes entreprises spécialisées dans la fabrication de composants d’automobiles.