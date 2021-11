Bientôt, le Pass vaccinal tunisien sera reconnu en Europe

La Tunisie mène des négociations avec l’Union européenne pour la reconnaissance mutuelle des Pass vaccinaux, selon Lotfi Allani, directeur général du Centre de l’informatique auprès du ministère de la Santé.

Allani a ajouté lors d’une déclaration sur les ondes de Mosaique Fm aujourd’hui lundi 15 novembre, qu’en parallèle des efforts sont actuellement menés par le ministère des Affaires étrangères, pour que le Pass vaccinal tunisien soit reconnu dans les pays arabes.

Rappelons qu’il n’est toujours pas possible d’obtenir le passeport de vaccination contre le COVID19, qu’après une période comprise entre 7 et 28 jours à partir de la date de la vaccination, selon le type de vaccin utilisé.

En fait, c’est la période spécifiée par le Comité Scientifique de Lutte contre le Corona Virus, appelée « période d’efficacité de la vaccination » et elle est nécessaire pour que la vaccination soit efficace. Cette période est de 7 jours pour le vaccin Pfizer et de 28 jours pour Johnson & Johnson.

Actuellement, le passeport de vaccination ne peut être utilisé que sur le territoire tunisien, et ne contient que les données personnelles du vaccinateur et le QR code, tandis que les voyageurs à l’étranger doivent avoir le certificat de vaccination, qui contient le nombre de doses reçues par le citoyen, sa date et son lieu, le type de vaccin utilisé, en plus des données personnelles.

