Bientôt l’Ouverture à la circulation de l’Autoroute Gabès – Médenine

L’avancement des travaux de l’autoroute entre Gabès et Médenine a atteint environ 96%. C’est ce qu’a observé la mission d’évaluation effectuée le 30 novembre sur le site du projet. Cette mission a été l’occasion d’échanger avec les différentes parties prenantes autour des principaux aspects concernant la mise en œuvre de ce projet et des mesures à prendre en vue d’accélérer la cadence d’exécution des travaux restants et de mettre l’autoroute au service de la population de la région du Sud le plutôt possible. La mission a particulièrement noté une réelle volonté et un engagement fort de la part des responsables de la Société Tunisie Autoroutes et des autorités régionales de Gabès et de Médenine rencontrés lors de la visite des différentes zones du projet. Ces responsables se sont engagés à aider à résoudre toutes les difficultés auxquelles les entreprises peuvent être confrontées et créer des conditions favorables à l’achèvement de l’ensemble des travaux au premier trimestre de l’année 2023.

D’une longueur d’environ 84 km avec 5 échangeurs, 4 gares de péage, 4 aires de repos, 41 ouvrages d’art et 119 ouvrages hydrauliques et d’un coût de l’ordre de 550 MDT cofinancé par un prêt de la JICA, l’autoroute Gabès – Médenine constitue le dernier tronçon restant pour compléter l’axe autoroutier nord – sud de la Tunisie, notamment après l’achèvement et l’ouverture à la circulation, il y a presque deux ans, de la partie reliant Médenine à Ras Jedir, à côté de la frontière avec la Libye.