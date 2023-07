Bientôt, un syndicat pour les femmes de ménage

La membre du bureau des femmes travailleuses de l’UGTT et coordinatrice du projet de promotion du travail décent pour les femmes de ménage, Najla Douiri, a déclaré que le syndicat travaille en coopération avec les partenaires sociaux à l’intérieur et à l’extérieur de la Tunisie pour assurer la dignité et le travail décent aux techniciennes de surface dans le but de mettre en place une structure syndicale dédiée à cette catégorie.

Elle a ajouté que ce projet s’inscrit dans la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre et un projet général se déclinant dans l’élaboration de politiques conjointes avec les acteurs de l’économie solidaire et sociale afin de lutter contre la pauvreté, les inégalités et l’asservissement social.

Dans une déclaration à Mosaïque en marge d’un forum sur le renforcement des capacités du comité stratégique pour un projet de travail décent pour les techniciens de surface , elle a souligné que ce projet vise à œuvrer sur l’éducation des femmes de ménage sur leurs droits et à discuter de la compatibilité de la législation tunisienne avec les normes internationales en la matière à travers la création d’un comité stratégique des syndicats concernés avec une représentation régionale.