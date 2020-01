Bientôt une mission d’hommes d’affaires tunisiens à Izmir

Une mission d’hommes d’affaires tunisiens sera organisée à Izmir (Turquie) en marge de l’événement ” IF Wedding Fashion Izmir ” , le salon pour les robes de mariée, les costumes et les robes de soirée, qui aura lieu à Izmir/Turquie du 21 au 24 Janvier 2020 et ce, à l’initiative de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), en tant que membre du réseau ” Enterprise Europe Network “, en collaboration avec le ministère de l’Industrie de la Turquie et l’Université d’Ege d’Izmir.

“IF Wedding Fashion Izmir ” rassemblera tous les professionnels concernés, tels que les détaillants, les grossistes, les chaînes de magasins, les designers (textile et accessoires), les entreprises et marques de fabricants de textiles et d’accessoires, les industries liées à la mode, les exportateurs et les importateurs….précise, l’APII sur son site.

Les entreprises et les hommes d’affaires intéressés à prendre part à cette mission sont invités à s’inscrire avant le 20 Janvier 2020 sur la plateforme de matchmaking :https://if-wedding-fashion-2020.b2match.io/-.