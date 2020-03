Bilan: Les pays africains touchés par le Coronavirus

Apparu en Chine en décembre 2019, le coronavirus a fait de nombreuses victimes. Le virus Covid-19 qui s’est propagé à travers le monde, a infecté plus de 109 000 personnes confirmées et tuant plus de 3 800, selon le dernier bilan du mardi 10 mars publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En effet, l’Afrique a enregistré jusqu’à présent, 100 cas dans 10 pays.

Voici les pays africains qui ont confirmé les cas de Covid-19:

Afrique du Nord

-Égypte – 55

Le premier cas a été signalé le 14 février dernier. Dimanche dernier, les autorités égyptiennes a annoncé le premier décès en Afrique lié au nouveau coronavirus.

-Algérie – 20

Parmi les cas confirmés au 4 mars, 16 provenaient d’une même famille dans la Wilaya de Blida, à environ 30 km au sud d’Alger. La famille avait accueilli un Français et sa fille, testés positifs à leur retour en France.

-Maroc – 2

Le premier cas confirmé a été signalé le 2 mars, après qu’un Marocain eut été testé positif, de retour d’Italie.

-Tunisie – 5

Le nombre des cas confirmés en Tunisie s’élève à 5 selon un bilan officiel.

Afrique de l’Ouest

-Nigéria – 2

Un ressortissant italien s’est révélé positif à Lagos le 28 février. Il s’agissait du premier cas connu en Afrique subsaharienne.

-Sénégal – 4

Deux nouveaux cas ont été signalés le 4 mars, ce qui porte le total des cas confirmés à quatre. Le premier avait été signalé le 2 mars, tandis que le second un jour plus tard.

-Togo – 1

Le pays d’Afrique de l’Ouest a enregistré son premier cas de coronavirus. La victime, 42 ans, avait visité le Bénin, l’Allemagne, la France et la Turquie fin février et début mars.

-Burkina Faso -2

Le pays d’Afrique de l’Ouest a confirmé lundi 2 cas du Covid19.Il s’agit d’un couple, de retour de France.

Afrique du sud

-Afrique du Sud – 7

Le premier a été signalé le 5 mars 2020. Le patient avait voyagé d’Italie, dans un groupe de 10 personnes, y compris son épouse, à travers Dubaï jusqu’à la ville de Durban, dans l’est du pays, selon le ministère de la Santé.

Afrique centrale

-Cameroun – 2

Le premier cas a été signalé le 6 mars, celui d’un ressortissant français de 58 ans arrivé à Yaoundé la capitale le 24 février.