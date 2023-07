Bisbille entre ministre et PDG, ou occasion pour un message sur l’Open-Sky en direction de l’UE ?

Vendredi dernier, le chef de tout l’Etat tunisien recevait le ministre du Transport, Rabii Mejdi, et le Pdg de Tunisair, Khaled Chelly, et ce n’était pas une première. Presqu’une année jour pour jour, le 6 juillet 2022, les deux hommes étaient aussi assis en face du président de la République.

En filigrane, le message a été le même pour les deux audiences. « La nécessité de confronter quiconque tente de perturber le fonctionnement normal du secteur des transports, car la première image qui s’imprime sur le voyageur est celle des services rendus par l’Office de l’Aviation Civile, les aéroports et Tunisair, et tout retard rejaillit négativement sur ce service public », en 2022, et « Il faut que Tunisair retrouve son lustre et éradique les raisons qui ont conduit à son déclin » en 2023.

– Ce ne serait, ni l’Open-Sky, ni le plan de renouvellement de la flotte

Kais Saïed a certes parlé au ministre et au PDG de l’Open-Sky. Et on pourrait croire qu’il aurait profité de cette audience pour adresser un message à l’Union Européenne, avec laquelle il est en négociation financière et migratoire, pour leur dire qu’il n’y en aura pas et que le MoU de 217, déjà remis en cause par le Brexit, ne sera pas signé.

On aurait aussi pu croire que Saïed voulait évoquer avec Mejidi et Chelly le plan de restructuration, financière et sociale pour le sauvetage de Tunisair. Or rien de tel n’a été donné en détail à ce propos, sauf la question du renouvellement de la flotte. Et on sait que cette question est, d’abord, une question de moyens financiers dont, ni Tunisair, ni l’Etat, ne disposent pour l’instant. Des moyens financiers qui dépassaient le milliard DT depuis le temps du gouvernement de Youssef Chahed.

En l’absence de toute réponse, du ministre et du Pdg qui restaient injoignables au téléphone, sur les causes profondes de cette audience, des sources syndicales généralement informées nous ont indiqué que la position de Saïed, vendredi, avait été celle du maître de classe qui devait faire régner l’ordre dans la classe et jouer les pères fouettards pour les deux responsables.

– Une EP où les conflits ministre-Pdg ne font pas exception

Rabii Mejidi est le 13ème ministre du Transport en Tunisie depuis ladite révolution (moyenne d’un ministre tous les 19 mois), et au moins 8 Pdg (moyenne d’un Pdg tous les 2 ans et demi), le temps de d’instabilité, politique et managériale de 9 gouvernements et 6 chefs d’Etat.

Tous ont dû gérer une entreprise, dont le dernier bilan certifié remonte à 2018. Cette année-là, elle affichait 1.643,6 MDT de revenus, le résultat d’exploitation était déficitaire de plus de 130,1 MDT et une perte de plus de 234,3 MDT.

Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous le pont. Et si on ne connaît depuis ce temps rien du vrai montant de ses vraies pertes, on sait que ses revenus du transport devaient être de 1.216 MDT, sans qu’l’on ne sache si jamais la compagnie y était arrivée, et qu’elle annonçait avoir réalisé 291,9 MDT en revenus pour le 1er trimestre 2023.

Les huit Pdg (Dans le désordre, Sarra Rjeb, Elyes Mnakbi, Mohamed Thamri, Olfa Hamdi, Khaled Chelly, Belgacem Tayaa, Wassef Ayadi, Rabah Jrad, et Salwa Sghaier) avaient été, en grande majorité, en conflits larvés avec leurs ministres de tutelle, et le couple « Majidi-Chelly » ne semble pas avoir fait l’exception.

Tunisair est en fait une entreprise publique où se mêle politique, social, finance et même pouvoir. Avec ses 3188 pour Tunisair uniquement et sans compter ses filiales (Handling, Catering, Tunisair Express, Tunisair Technics, Amadeus et même l’immobilière Essafa), c’est un groupe à l’immense poids social où se cristallisent parfois des conflits politiques. Tout comme y éclatent parfois des conflits de pouvoir entre ministre et DG, comme entre Anis Ghedira et Sarra Rjeb à propos des nominations de représentants à l’étranger.

Entre Chelly et Majidi, il y aurait bisbille, querelle et brouille, nos sources évoquent même un « conflit ouvert », à propos de « futilités » de gestion quotidienne de Tunisair, comme d’accabler le Pdg d’inspections à propos de tout et de rien, d’une mission ou de la location d’avions. Selon notre source syndicale, cette forte mésentente serait visible aussi à propos du départ de quelques compétences remplacées par d’autres chargés de telle ou telle fonction, ou à propos de la location d’avions en temps d’urgence et de disette d’appareils en état de vol convenable, ce qui coûte du temps et de l’argent à la compagnie.

Il arriverait même au ministre de retarder d’autres nominations, comme celle du DG du transport aérien, une direction qui est depuis des mois dirigée par un simple chargé, ou celles d’un certain nombre de directeurs centraux. Un état de relations ministre-Pdg, qui ferait végéter le plan de restructuration de Tunisair dans les tiroirs du ministre. Un conflit larvé, « mais réel » dit notre source, qui aurait valu aux deux parties de « se faire tirer les oreilles » par le chef de tout l’Etat.

– Où est la restructuration dans tout cela ?

Autrement, tous les Pdg d’après la révolution avaient présenté des plans de mise au point des plans de restructuration ou de sauvetage. Tous ces plans avaient été passés à l’examen, et ont presque tous été remisés dans les archives des gouvernements à La Kasbah.

En mars 2022 chez Jeune Afrique, Khaled Chelly préconisait « moins de destinations, moins d’avions, moins d’effectifs » en guise de plan de restructuration. « Le PDG de Tunisair propose au gouvernement un « repli stratégique » de plusieurs mois pour mieux revenir », rapportait le média paraissant en France. Or, voilà que Kais Saïed oppose une fin de recevoir à l’Open Sky, oublie de parler de la restructuration sociale, et ordonne à Tunisair de mettre au point un nouveau plan de renouvellement de flotte, chamboulant ainsi toute la stratégie de repli du Pdg de la compagnie !