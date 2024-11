Le délégué de Menzel Bourguiba, Zied Harzallah a indiqué que le marché municipal Taher Safar a été approvisionné mardi par environ 6 tonnes de pommes de terre dont le kilogramme sera vendu à un prix raisonnable au profit des consommateurs.

Il a indiqué à l’Agence TAP ces quantités supplémentaires permettront de réduire la demande sur ce produit et par conséquent faire pression sur les prix et lutter davantage contre la spéculation et le monopole.