Bizerte: Des mesures pour réussir la saison de la récolte céréalière

La récolte céréalière dans le gouvernorat de Bizerte, pour l’année 2023, devrait atteindre 1,5 million de quintaux sur 95 mille ha de superficies emblavées.

Les superficies ensemencées en céréales concernent 81 mille ha de blé dure, 6 mille ha de blé tendre, 10 mille ha d’orge et 2 mille ha de triticale.

Des mesures préventives contre les incendies ont été prises par les autorités régionales pour assurer le bon déroulement de la récolte de l’orge (qui a démarré le 3 juin) et du blé (le démarrage est prévu le 8 juin), outre l’aménagement des centres de collecte, la fourniture de 324 moissonneuses batteuses et la lutte contre la collecte, le stockage et la commercialisation des céréales dans les circuits informels, a indiqué à l’Agence TAP, un responsable au gouvernorat de Bizerte.