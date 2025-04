Bizerte : Les travaux de protection de la corniche contre l’érosion marine prévus en septembre

Une journée d’information sur le projet de protection de la corniche de Bizerte contre l’érosion marine a été organisée, jeudi, par l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL).

Mehdi Belhadj, représentant de l’APAL, a indiqué que les travaux devraient démarrer, en septembre prochain, moyennant une enveloppe de 100 millions de dinars dont 40 millions dinars sont consacrés à la première tranche du chantier.

Il a ajouté, à l’Agence TAP, que ces travaux portent, notamment, sur le rechargement artificiel des plages (700 mille m3) et la mise en place des dunes de sables sur une distance de 7 km.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de protection du littoral dans différentes régions côtières dont l’île de Kerkennah, Bizerte et Monastir.

- Publicité-