Bizerte: Restitution de la terre domaniale agricole « Borj Dhab 4 »

La cheffe de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières de Bizerte, Nahla Moumen, a déclaré, mercredi, que la terre domaniale agricole « Borj Dhab 4 » située dans la délégation de Ghezala a été récupérée.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la responsable a fait savoir que la récupération de la terre d’une superficie de plus de 7 hectares s’inscrit dans le cadre de la mise en application d’une décision d’urgence émise par la Cour d’appel contre l’un des exploitants de la terre pour fin de la période de location et le non- paiement des redevances de la location.