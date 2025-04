Bizerte : Une enveloppe de 2,2 MDT pour promouvoir les infrastructures et services sociaux

Une réunion sectorielle s’est déroulée, lundi, au siège de la gouvernorat de Bizerte, consacrée au suivi de l’avancement des projets en cours et programmés au profit des femmes, des familles, des enfants et des personnes âgées dans la région, pour un coût total d’environ 2,2 millions DT.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, la secrétaire générale du gouvernorat de Bizerte, Mme Abid, a indiqué que cette session a abouti à la décision de publier, la semaine prochaine, les appels d’offres d’une série de projets.

Il s’agit notamment des projets la rénovation du club des enfants de la Cité Hachad, du club des enfants de Ras Jebel, du club des enfants de Rafraf, ainsi que du projet d’extension et d’aménagement d’un étage supplémentaire au siège de la délégation régionale de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées.

De plus, il a été convenu de soumettre à l’approbation de la commission interne des constructions civiles, lors de sa réunion prévue, vendredi prochain, des projets d’aménagement du club d’enfants de la Cité Ettahrir à Menzel Bourguiba, du centre pour personnes âgées et sans soutien à Bizerte, de la réhabilitation et de l’extension du centre intégré de jeunesse et d’enfance, ainsi que la transformation du centre de la petite enfance de Sejnane en crèche publique.