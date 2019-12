Blakeney ne suit pas l’augmentation de capital de SAH

Blakeney LLP, a déclaré avoir franchi de concert à la baisse, le seuil de 10% du capital de la Société Articles Hygiéniques (SAH), suite à l’augmentation du capital de ladite société. Blakeney LLP, qui n’a pas suivi ladite augmentation, détient de concert 6 382 985 actions du capital soit 9,77%.

Sur son site, on pouvait lire que «Blakeney Management est l’un des pionniers de l’investissement institutionnel en Afrique et au Moyen-Orient. Depuis 1995, nous investissons dans les deux régions pour le compte de fondations, fondations, fonds de pension et entreprises familiales parmi les plus sophistiqués au monde ».