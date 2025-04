BNA : Baisse du produit net bancaire de 6,2%, à fin mars 2025

Le produit net bancaire de la Banque Nationale Agricole (BNA) s’est établi à 253 millions de dinars (MD), à fin mars 2025, ce qui représente une baisse de 6,2%, en comparaison avec la même période de l’année 2024, c’est ce qui ressort des indicateurs d’activités, publiés lundi, par la Banque.

S’agissant des produits d’exploitation bancaires, ils ont progressé de 3,5%, à 597 MD, au cours du premier trimestre 2025.

En ce qui concerne les charges d’exploitation bancaires, elles ont enregistré une augmentation de 12%, passant de 306 MD au 31 mars 2024 à 343 MD au 31 mars 2025.

La BNA a fait état, en outre, d’une légère hausse de l’encours des créances sur la clientèle, net de provisions et agios réservés, pour atteindre 13919 MD, durant les trois premiers mois de l’année 2025. De même, les dépôts de la clientèle ont enregistré, entre Mars 2024 et Mars 2025 une croissance de 4,6%.

Quant au portefeuille titres investissement, il est passé de 5936 MD, à fin mars 2024 à 8205 MD, à fin mars 2025, suite principalement à des souscriptions à l’emprunt national et à l’acquisition des BTA.

