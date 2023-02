Bolt va investir plus de 500 millions d’euros en Afrique au cours des deux prochaines années alors que l’entreprise vient de dépasser le milliard de courses sur le continent

Bolt (https://Bolt.eu/), la première application de mobilité en Afrique, annonce avoir l’intention d’investir 500 millions d’euros dans ses opérations sur le continent au cours des deux prochaines années. Les fonds seront utilisés pour étendre les services Bolt en Afrique et créer des opportunités permettant à plus de 300 000 nouveaux chauffeurs et coursiers de rejoindre la plateforme en 2023.



Après avoir été lancé en Afrique du Sud en 2016, Bolt exploite désormais ses services de VTC et de livraison dans six autres pays – le Kenya, le Ghana, le Nigeria, l’Ouganda, la Tanzanie et la Tunisie – avec plus de 47 millions de clients et 900 000 chauffeurs sur la plateforme. Bolt Business, la branche de Bolt destinée aux entreprises, a également été introduite au Nigeria, en Afrique du Sud, au Ghana, en Tanzanie et au Kenya, offrant aux entreprises locales des moyens sûrs et abordables pour leurs employés de voyager.



Bolt a également annoncé avoir dépassé le milliard de courses VTC en Afrique en seulement sept ans et s’attend à ce que le nombre de chauffeurs sur la plateforme passe la barre des un million au cours des six prochains mois.



Markus Villig, fondateur et PDG, déclare : « Au cours des sept dernières années, nous avons construit une équipe solide de 500 personnes en Afrique et nous restons déterminés à investir dans les communautés locales à long terme.





En 2021, Bolt a introduit un nouveau service qui permet aux femmes (utilisatrices) de choisir de commander une course uniquement avec une femme chauffeur. Cette nouvelle catégorie a non seulement amélioré la sécurité des chauffeurs et des utilisateurs en Afrique du Sud, mais a également fourni aux femmes de nouvelles opportunités pour générer des revenus. Suite au succès de la catégorie « réservée aux femmes » en Afrique du Sud, elle a également été lancée à Nairobi et à Mombasa, au Kenya..

