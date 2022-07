Bouasker: Le nombre de votants est encourageant

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker, a annoncé, lundi (au 3e et dernier jour du vote de la communauté tunisienne à l’étranger), la prolongation des horaires de l’opération de vote sur le référendum dans les centres et bureaux de vote établis dans les sièges des missions diplomatiques et consulaires jusqu’à 22h au lieu de 18h.

Lors d’une conférence de presse, au Palais des Congrès, à Tunis, Bouasker a indiqué que le nombre d’électeurs en Tunisie ayant voté jusqu’à 9h30 s’élève à 564 mille 753, soit 6,32% du nombre total des électeurs.

« Ce taux est encourageant car il dépasse celui enregistré en 2019 », a-t-il affirmé, précisant que ces chiffres présagent un taux de participation au référendum du 25 juillet très correct.

Il a rappelé qu’en 2019, ce taux n’a pas dépassé 1,6% à peu près à la même heure (9h), selon les résultats fournis par l’ISIE à l’issu de ces élections.

Le processus du scrutin se déroule sans encombre, a souligné Bouasker, ajoutant que les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à l’heure prévue (6h).