Bouden et Saïed lisent-ils ? Ou est-ce la Banque Mondiale aussi complote contre la Tunisie ?

En sept têtes de chapitre, un récent rapport de la BM (Pdf), résume tous les maux de la conjoncture économique de la Tunisie. Le « bulletin économique du printemps 2023, évoque ainsi « une reprise économique, modérée et qui reste lente, le déficit de la balance courante, qui se creuse sous l’impact de la hausse des prix mondiaux, des financements extérieurs, devenus de plus en plus difficiles à trouver, ce qui a entraîné des pénuries de produits de base, une inflation qui atteint des records poussant la BCT à intervenir sur la TD,un déficit budgétaire, devenu élevé sous la pression des subventions, la dette publique augmente et devient difficile à financer, et enfin, les perspectives de croissance qui restent incertaines ».

Pour la Tunisie qui avait terminé l’exercice 2022 avec une petite croissance de 2,4 % contre 4,3 % une année auparavant, « la Banque mondiale prévoit une croissance du PIB de 2,3 pour cent en 2023, avec des écarts potentiels importants en fonction de l’évolution des conditions de financement et du rythme de mise en œuvre des réformes structurelles. L’évolution relativement plus favorable des prix des produits de base ainsi que certaines réformes relatives aux dépenses publiques devraient permettre de réduire le déficit de la balance courante, qui resterait difficile à financer sans réformes.

Le gouvernement prévoit un assainissement budgétaire en 2023, principalement en réduisant les subventions énergétiques et la masse salariale en termes réels et en continuant à veiller à augmenter les recettes. Le financement du déficit demeurera un véritable défi pour l’année 2023. L’accord sur un programme au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) avec le FMI ainsi que la mise en œuvre d’un programme de réformes ambitieux permettraient de couvrir les besoins de financement externe. La pression continue sur les prix mondiaux des produits de base et l’incertitude liée au financement extérieur font peser d’importants risques à la baisse sur la croissance de l’économie tunisienne ».

Le tableau économique dressé par les experts de la BM, s’il n’est pas sombre, est gris foncé comme un ciel en nuages menaçant, mais sans pluies salvatrices. Un tableau, disponible et gratuitement téléchargeable pour le chef de tout l’Etat et sa cheffe de gouvernement, au cas où ils manqueraient de diagnostic, clair et chiffré. Des perspectives, d’autant plus déconcertantes qu’elles se dessinent dans une conjoncture d’incertitudes politique et d’immobilisme économique et de refus de réformes.

Les perspectives pour la Tunisie de Kais Saïed, telles que les esquissent les experts de la Banque Mondiale, ne semblent pas florissantes. Mais peut-être que, en disant cela, la Banque Mondiale qui vient dernièrement de sanctionner des propos présidentiels, jugés racistes, de Kais Saïed en suspendant le cadre de sa coopération avec la Tunisie, ferait-elle aussi partie de tous ceux qui comploteraient contre « le Peuple veut » !