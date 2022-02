Bouden n’a tenu aucune des promesses faites depuis son accession à la Primature, selon I Watch

La cheffe du gouvernement n’a réalisé aucune des 17 promesses qu’elle avait faites depuis son arrivée à la primature, a lancé le directeur des programmes de l’organisation « I Watch », Youssef Belgacem.



Il s’exprimait lors d’une conférence de presse tenue, mardi, à Tunis, dédiée à la présentation du rapport « Bouden Meter » dans lequel est apprécié et le rendement de la cheffe du gouvernement et son degré de respect des engagements qu’elle avait pris depuis sa prise des fonctions.



L’organisation juge le rendement de Bouden « négatif », au vu des promesses brandies par la cheffe du gouvernement en matière de gouvernance et de l’anticorruption et dans les domaines économique et social, a fait savoir le directeur des programmes de l’organisation.



A son arrivée à la primature, il y a quatre mois, 41 % des promesses faites par la cheffe du gouvernement n’ont pas été réalisées, 47% sont en voie d’être exécutées alors que les 12% restantes ne sont que des promesses vagues qu’on ne peut mesurer, a révélé l’orateur.



Côté gouvernance et anti-corruption, sur les 10 promesses brandies par Bouden, 5 seulement ont été concrétisées, a indiqué Belgacem, faisant remarquer que la cheffe du gouvernement vient à peine de se pencher sur la réalisation des 4 autres promesses liées à l’évaluation et la restructuration de l’administration, l’efficacité de l’action gouvernementale et l’amélioration des méthodes de travail des organismes publics.



Evoquant la stratégie de communication de la cheffe du gouvernement depuis sa prise des fonctions, Belgacem a critiqué les apparitions médiatiques de Bouden qui sont très rares. Et de souligner que la cheffe du gouvernement « n’a accordé aucune interview ou adressé aucune allocution au peuple tunisien », préférant se fier aux « déclarations courtes » lors de ses visites à l’étranger.

Dans le domaine économique, l’échec du gouvernement Bouden trouve sa parfaite illustration, selon I Watch, dans le récent rapport publié par l’agence Fitch Rating qui fait état de perspectives négatives pour la Tunisie. Dans ce contexte, l’organisation dénonce l’incapacité du gouvernement à prendre l’initiative en vue de mettre en place des mesures ou des politiques permettant de relancer l’économie.



Pour ce qui est du volet social, ajoute l’organisation, la cheffe du gouvernement n’est pas parvenue à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens.