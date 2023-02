Boughdiri s’engage à instaurer le dialogue avec le secteur de l’éducation

Le nouveau ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri, a affirmé son engagement à assurer la consécration de la continuité de l’Etat et que sa direction au niveau du ministère lors de la prochaine période sera effectuée en concertation avec les différents intervenants du secteur de l’éducation. Selon un communiqué du ministère, Boughdiri a pris ses fonctions aujourd’hui en tant que ministre de l’éducation, après avoir prêté serment, auparavant, devant le président de la République Kaies Saied, au palais de Carthage. Boughdiri a estimé que les problèmes seront résolus grâce au dialogue, soulignant que l’invitation sera adressée aux différents intervenants et parties sociales afin d’entamer les réformes nécessaires. Boughdiri a salué les efforts fournis par l’ancien ministre de l’éducation et les différents employés du secteur afin de réussir le processus éducatif malgré les difficultés enregistrées.

