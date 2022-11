Bourse de Tunis, à quand l’enrichissement?

La conférence de presse donnée, lundi 14 novembre, par les responsables de la Bourse des Valeurs mobilières de Tunis, ou Bourse de Tunis tout bonnement, a brillé par sa technicité. Les intervenants ont totalement omis d’évoquer la contribution de la Bourse au financement de l’économie, sa modernisation, la réforme du marché financier, tant attendue par les opérateurs nationaux que par les observateurs internationaux, ou encore l’enrichissement et la diversification de l’activité boursière, notamment à travers la création d’une Bourse des matières premières.

Dans des déclarations faites ces derniers temps, les responsables du marché financier à divers niveaux dont Bilel Sahnoun, le directeur de la BVMT, et Dalenda Bayou, présidente de l’Association des Intermédiaires en Bourse, ont dit attendre avec impatience la grande réforme du marché financier qui doit donner à la corporation davantage d’espace pour s’exprimer et contribuer au financement de l’économie.

Selon Bilel Sahnoun, la modernisation du marché financier dépend de l’amendement de la loi du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, car, à son avis, la nouvelle réglementation permettra à la BMVT d’avoir les coudées franches et de se conformer aux normes internationales en vue d’attirer les investisseurs internationaux et accroitre la participation de la Bourse au financement de l’économie.

Depuis 1994, en effet, la seule nouveauté a été la création du marché alternatif en 2008 pour la cotation des petites et moyennes entreprises, alors que le marché principal est réservé aux grandes entreprises très bien structurées. Cependant, les résultats sont en deçà des espoirs fondés, selon Bilel Sahnoun, car il n’y a eu que 13 introductions jusqu’à présent en raison des conditions sévères d’introduction, similaires à celles du marché principal.

Sur le plan de l’enrichissement et de la diversification de l’activité boursière, un colloque s’est tenu en mars 2022 sur la création d’une Bourse des matières premières , entre autres, pour les filières aussi importantes que l’huile d’olive et les dattes tunisiennes.

Données chiffrées

Ainsi, lors de la conférence de presse, les données présentées signalent que l’indice boursier de référence de la Bourse de Tunis, le Tunindex , a évolué de 16,70% durant les 10 premiers mois de 2022. Le Tunindex20 composé des 20 plus grandes valeurs et les plus liquides sur le marché, s’est également, inscrit dans cette tendance haussière, évoluant de 20,35% durant la même période de l’année.

Autre indicateur à multiples facettes, la capitalisation boursière a enregistré, également, une hausse de 1067 MD, soit 4,6% s’établissant à 24 329 MD à fin octobre 2022, par rapport à la fin de l’année 2021.La capitalisation boursière d’une société est égale à sa valeur du marché, et elle est calculée en multipliant le nombre des actions de cette société par leurs cours de bourse. Mais, le plus important pour la société est qu’elle fait des affaires.

Un bon indicateur à enregistrer, quand même, le volume global des échanges a progressé de 26,5%, à 2469 MD au terme des dix premiers mois de l’année.

A fin octobre 2022, il y a eu toutefois, une baisse du volume des échanges sur les titres de capital et une hausse du volume des échanges sur les titres de créances.

Au même moment, le taux de participation étrangère dans la capitalisation boursière a diminué de 1,5% par rapport à la fin de 2021.

Or, le tableau des participations étrangères montre qu’elles intéressent plusieurs banques (ATB, 64%,Attijari Bank 59%, UIB, 52%), des sociétés d’assurance ( la STAR , 40%), la SFBT ,62%.

Hausse du revenu global

Au 20 octobre 2022, date butoir réglementaire de publication des indicateurs d’activités du 3ème trimestre 2022, selon la couverture de la conférence de presse par l’agence TAP, seulement 55 sociétés cotées ont communiqué leurs indicateurs, soit 70% de la Cote. A ce jour, cinq sociétés n’ont pas publié leurs indicateurs à savoir AMS, GIF-FILTER, MIP, Servicom et UADH.

Dans le même contexte des augmentations, le revenu global des sociétés cotées a été en hausse de 15,7% par rapport à la même période de l’année 2021, pour atteindre 17,2 milliards de dinars. 80% des sociétés qui ont publié leurs indicateurs (61 sur 76) ont amélioré leurs revenus cumulés.

La part dans le revenu global des 20 sociétés qui composent le Tunidex20 s’élève à 10,9 milliards de dinars (ou 64%).

D’après l’analyse sectorielle de la Bourse de Tunis, les revenus ont progressé dans les neuf secteurs (sociétés financières, biens de consommation, technologie, services aux consommateurs, industries, pétrole et gaz, santé, matériaux de base, télécommunications). Les meilleures performances ont été réalisées par le secteur des Matériaux de base (46,2%), de la santé (18,6%) et des services aux consommateurs (17,6%).

Egalement au 31 aout 2022, date butoir réglementaire de publication des résultats semestriels des sociétés cotées, 20 sociétés seulement ont communiqué leurs états financiers, soit 25% de la Cote. A ce jour, 70 sociétés ont publié leurs états financiers au titre du premier semestre de 2022, soit 86% de la Cote.

Le résultat de l’ensemble des sociétés composant le secteur financier, principale capitalisation de la Cote et qui englobe 27 sociétés, a connu une progression de 38,5% par rapport à la même période de 2021, totalisant ainsi 897 MD.

Dans le secteur financier, les 12 banques cotées ont réalisé un résultat global de 778 MD, en progression de 39,9%.

Enfin, certains auraient aimé voir tous ces indicateurs exprimés, aussi, en devises étrangères.

