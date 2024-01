Bourse de Tunis : Le marché consolide sa reprise (+0,32%)

-L’indice de référence Tunindex a consolidé sa reprise, clôturant la séance de vendredi sur une hausse de 0,32% à 8461,11 points, dans un modeste volume de 3,9MD, a rapporté l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOPTIPAPIER s’est adjugé la meilleure performance de la séance. Amassant un volume de 149 mille dinars, la valeur a signé une avancée de 5,3% à 4,970D.

Dans le registre des hausses, SMART Tunisie, a enregistré un bond de 4,6% à 16D. L’action du distributeur IT a amassé des capitaux de 39 mille dinars sur la séance. Depuis le début de l’année, le titre affiche une baisse de 3,2%.

ATTIJARI LEASNG a accusé la moins bonne performance de la séance. Amassant un volume de transactions de 42 mille dinars, la valeur a dévissé de 5,6% à 16,800D.

TUNISAIR a également figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action du transporteur aérien national a lâché 2,3% à 0,430D, portant sa contre performance depuis le début de l’année en cours à -2,3%

SAH Lilas a été la valeur la plus échangée. L’action du spécialiste en produits hygiéniques a terminé la séance sur une note positive, se bonifiant de 2% à 8,050D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,7MD.

