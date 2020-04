Bourse de Tunis : Le Tunindex accumule une régression de 0,1% en une semaine de trois séance

Le marché boursier poursuit sa déroute pour la deuxième semaine consécutive. L’indice de référence a lâché, du 6 au 8 avril 2020, 0,1% à 6 247,93 points, selon l’intermédiaire en Bourse, “Tunisie Valeurs”.

” Le communiqué publié par la BCT au début de ce mois, portant sur la suspension de la distribution des dividendes par le secteur bancaire, continue à peser sur le moral des investisseurs. Cette annonce guidée par la volonté de préserver la liquidité des banques et la stabilité du système financier a été mal accueillie par le marché, pénalisant tant les titres bancaires que non bancaires ” a analysé l’intermédiaire en bourse.

Les volumes ont été maigres dans une semaine de trois séances de cotation. En l’absence de transactions de blocs, un flux de 2 millions de dinars (MD) par séance a été transigé sur le marché. La publication des indicateurs d’activité du 1er trimestre 2020 devrait contribuer à apaiser les appréhensions des investisseurs sur les retombées de la crise du COVID-19 sur les réalisations des sociétés cotées. Elle devrait, en toute logique, stimuler les échanges dans les prochaines semaines.

Analyse des valeurs

Le titre Air Liquide s’est offert la meilleure performance de la semaine. Dans un faible flux de 16 mille dinars, l’action a cumulé une progression de 9,2% à 78,740 dinars(D) au terme de trois séances haussières d’affilée. La filiale Tunisienne du géant mondial des gaz liquéfiés affiche, à ce jour une bonne performance annuelle de 12,5%.

Délice Holding a été la valeur la plus sanctionnée de la cote. Sur fond de prises de bénéfice, le leader de l’industrie laitière en Tunisie a vu son cours baisser de 8,6% à 10,970 D, en amassant des échanges de 785 mille dinars. Rappelons que le groupe a réalisé en 2019 une hausse de ses revenus consolidés de 12,3% à 956,5 mille dinars. Les investissements entrepris par le groupe en 2019 ont notamment, porté sur la construction d’une nouvelle unité de conditionnement d’eau minérale.

Le titre Tunisie Valeurs a été le plus dynamique de la semaine. Terminant inchangée à 18,150D, l’action a mobilisé des capitaux de 0,8MD. A noter que la société a enregistré en 2019 une baisse de son résultat net de 7%, par rapport au résultat ordinaire de 2018. La société proposera lors de son Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le mercredi 29 avril prochain, la distribution d’un dividende par action de 0,675 dinar (contre un montant de 1,800 dinars au titre de l’exercice 2018).