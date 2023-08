Bourse de Tunis: Le Tunindex clôture jeudi proche de l’équilibre (-0,03%)

Le marché Boursier a clôturé la séance proche de l’équilibre (-0,03%) à 8962,8 points, dans un maigre volume de 1,3MD, selon l’intermédiaire en Bourse, » Tunisie Valeurs « .

Le titre OfficePlast s’est offert la palme des hausses. L’action du spécialiste de la fourniture bureautique et scolaire s’est bonifiée de 4,5% à 1,170D, sans drainer de flux. La performance annuelle de la valeur demeure, néanmoins, en territoire négatif (une correction de -27%).

Le titre BT a retrouvé des couleurs sur la séance. L’action de la doyenne des banques tunisiennes a signé une avancée de 1,7% à 5,340D notant que la valeur a amassé des échanges de 43 mille dinars sur la séance.

Le titre SOTIPAPIER s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action du producteur de papier Kraft et Test liner s’est effritée de 5,5% à 6,400D, en mobilisant un modeste volume de 45 mille dinars.

La BH Bank a terminé la séance sur une note morose. L’action de la banque étatique a abandonné 2,2% à 13,500D faisant savoir que la valeur a généré de faibles échanges de 64 mille dinars sur la séance.

Une autre banque publique a été mal orientée sur la séance. La BNA a vu son cours reculer de 0,1% à 7,790D. Valeur la plus recherchée sur la séance, BNA a alimenté le marché avec des capitaux de 195 mille dinars.

- Publicité-