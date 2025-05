Bourse de Tunis: Le Tunindex clôture la semaine dans le vert

Le marché Boursier continue sur sa lancée positive, terminant la semaine, du 28 avril au 2 mai 2025, une avancée de 0,4 % à 11227,6 points. Le TUNINDEX consolide, ainsi, ses gains annuels les portant à +12,8 %, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Sur une semaine écourtée d’une séance en raison de la fête du Travail, les volumes ont été faibles, cumulant une enveloppe de 27,7 MD. Notons, à cet effet, la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre STA, portant sur un montant de 1,4 MD.

//Analyse des valeurs//

Le titre MPBS s’est offert la meilleure performance de la semaine. Dans un modeste volume de 679 mille dinars, l’action du spécialiste des panneaux de bois s’est envolée de 19,6 % à 13,870 D.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action de la cimenterie publique a bondi de 15,4 % à 0,600 D, dans un très maigre flux de 6 mille dinars.

Le titre SOTIPAPIER a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action du producteur du papier Kraft et Testliner a reculé de 11,4 % à 3,720 D, notant que la valeur a amassé des échanges de 600 mille dinars sur la semaine.

Le titre ICF a, également, été mal orienté sur la semaine. L’action du producteur du fluorure d’aluminium a régressé de 6,4 % à 107,960 D faisant savoir que la valeur a animé le marché avec un volume de 5,9 MD.

Le titre STA a chapeauté le palmarès des échanges sur la semaine. L’action a baissé de 0,3% à 23,820 D, en alimentant le marché avec des capitaux relativement nourris de 10,6 MD.

