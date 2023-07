Bourse de Tunis: Le Tunindex clôture le mois de juin 2023 dans le vert (+2,61%)

L’indice Tunindex a clôturé le mois de juin 2023 à 8 958,46 points enregistrant un gain de 2,61% après une hausse de 5,46% durant le mois de mai, selon l’analyse mensuelle publiée, vendredi, par la Bourse de Tunis.

Depuis le début de l’année, ses gains cumulés ont atteint 10,47% contre un gain de 6,25% durant le même période de 2022. Le volume des échanges sur la Cote de la Bourse a atteint 179MD, soit une baisse de 33,6% par rapport au mois précédent.Pour le volume d’échange quotidien moyen, il s’est établi à 9MD contre 12,3MD durant le mois de mai, et à 9MD durant l’année 2023. La balance des variations des cours des titres cotés penche du côté de la hausse, avec 44 valeurs en hausse et 24 valeurs en baisse.

Tunindex 20 :Hausse de 6,26% en juin 2023

Dans la même tendance, le Tunindex20 a enregistré, en juin 2023, une hausse de 6,26% après un gain de 7,59% durant le mois précédent, et clôturant ainsi à 4 009,74 points. Depuis le début de l’année 2023, le Tunindex20 a réalisé une hausse 11,62% contre une avancée de 5,87% durant la même période de l’année 2022.

