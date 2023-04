Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture le mois de mars 2023 sur une hausse de 1,04%

L’indice Tunindex a clôturé le mois de mars 2023 à 8 128,74 points enregistrant une hausse de 1,04% après une baisse de 2,81% durant le mois de février, selon l’analyse mensuelle publiée, par la Bourse de Tunis.

Depuis le début de l’année, ses gains cumulés ont atteint 0,24% contre un gain de 0,88% durant le même période de 2022.

Le volume des échanges sur la Cote de la Bourse a atteint, en mars 2023, 129 millions de dinars (MD), soit une hausse de 27% par rapport au mois précédent.

Le volume d’échange quotidien moyen s’est établi à 5,9MD contre 5,1MD, durant le mois de février 2023, et à 6,3MD durant l’année 2023.

La balance des variations des cours des titres cotés a été marquée par 28 valeurs en hausse et 45 valeurs en baisse, selon l’analyse mensuelle de la Bourse de Tunis.

TUNINDEX 20 : Hausse de 0,33% en mars 2023

Le Tunindex20 a enregistré, en mars 2023, une hausse de 0,33% après un repli de 3,20% durant le mois précédent, et clôturant ainsi à 3 580,75 points.

Depuis le début de l’année 2023, le Tunindex20 a réalisé une baisse 0,32% contre une hausse de 1,32% durant la même période de l’année 2022.

