Bourse de Tunis :Le Tunindex clôture lundi proche de l’équilibre(-0,01%)

Le marché Boursier a clôturé la séance proche de l’équilibre, le Tunindex a régressé de 0,01% à 8941,71 points, dans un volume de 5,3 millions de dinars(MD), selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, » Tunisie Valeurs « .Le titre STIP s’est retrouvé en haut de l’affiche. Dans un flux quasi-nul, l’action du spécialiste en pneu s’est appréciée de 3,8% à 4,400D. Le titre SIAME a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action de la société a signé, ainsi, une progression de 2,7% à 3,820D, en amassant des échanges de 50 mille dinars.Monoprix a été la valeur la plus sanctionnée par les investisseurs sur la séance. Transigée à hauteur de mille dinars, l’action a perdu 4,8% à 5,500D. Victime d’un courant vendeur, le titre Euro-Cycles poursuit sa descente. L’action a abandonné de 3,5% à 13,490D faisant savoir que la valeur a généré un volume de 106 mille dinars sur la séance. SFBT a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du spécialiste en boissons gazeuses et alcoolisées a légèrement progressé de 0,8% à 13,800D, en alimentant le marché avec des capitaux de 3,4MD, grâce à une transaction de bloc d’une valeur de 3,1MD.

