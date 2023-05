Bourse de Tunis: Le Tunindex clôture lundi sur une légère progression (+0,1% )

L’indice de référence a clôturé la séance du lundi, 22 mai 2023, sur une légère progression de 0,1% à 8542,71 points, dans un volume de 5MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, » Tunisie Valeurs « .

Le titre SAM a chapeauté le palmarès de la séance. L’action du spécialiste en mobilier de bureau s’est appréciée de 4,5% à 4,150D, amassant un flux de 98 mille dinars.

Le titre MPBS a, également, affiché un beau parcours sur la séance. L’action du spécialiste en bois a signé une progression de 4,2% à 4,100D dans un volume quasi-nul sur la séance.

Du côté des baisses, le titre SOTUVER a dévissé de 6% à 12,4300D. La valeur a mobilisé le plus important flux de la séance, soit 1,7MD. Le spécialiste en verres a été victime d’un mouvement de prise de bénéfice faisant savoir que le titre affiche une ascension de 42,9% depuis le début de l’année 2023.

Le titre Attijari Bank a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du banquier privé adossé au groupe Attijari wafa Bank a régressé de 2% à 42,100D notant que la valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 349 mille dinars.

City Cars a été la troisième valeur la plus dynamique sur la séance. Le titre a brassé des capitaux de l’ordre de 322 mille dinars. Le cours de son action a augmenté de 1,9%, sur la séance, à 13,500D.

- Publicité-