Bourse de Tunis: Le Tunindex clôture mardi sur une note quasi stable(+0,05%)

Le marché Boursier a clôturé la séance de mardi, 28 novembre 2023, sur une note quasi-stable (+0,05%) à 8569,8 points, dans un volume très limité de 1,7MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SMART Tunisie continue à chapeauter le palmarès de la séance. L’action du leader de la distribution de l’IT en Tunisie s’est envolée de 5,5% à 16,880 dinars(D), dans un flux de 78 mille dinars. Il semble que les investisseurs aient réagi favorablement à l’annonce faite, hier, par la société portant sur la signature d’un contrat de partenariat à titre non exclusif avec » SAMSUNG ELECTRONICS « , pour distribuer les smartphones et les tablettes de la marque SAMSUNG en Tunisie.

Le titre Poulina Group Holding poursuit sur sa lancée positive. L’action du holding s’est bonifiée de 2,7% à 7,500D. Les échanges sur le titre ont été modestes, ne dépassant pas les 100 mille dinars.

Le titre SERVICOM a accusé la plus forte baisse de la séance. L’action s’est effritée de 4,8% à 0,200D faisant savoir que la valeur a brassé un volume anémique de 4 mille dinars sur la séance.

Le titre UIB a, également, été mal orienté sur la séance. L’action de la filiale du Groupe Société Générale a reculé de 2% à 24,500D notant que la valeur a été transigée à hauteur de 36 mille dinars seulement sur la séance.

Valeur la plus dynamique de la séance avec un volume de 277 mille dinars, BIAT a légèrement régressé de 0,2% à 90D. La performance annuelle de la banque privée se maintient, néanmoins, en territoire positif avec un rendement de +8,9%.

