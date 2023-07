Bourse de Tunis: Le Tunindex gagne 0,22%

Le Tunindex a gagné, mercredi, 0,22%, à 8988,03 points, dans un modeste volume de 2,1MD. L’indice de référence ramène ainsi sa performance annuelle à +10,83%, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, » Tunisie Valeurs « .Le titre Land’Or a affiché la meilleure performance sur la séance. L’action du fromager s’est appréciée de 4,8% à 6,290 dinars(D), dans un faible volume de 2 mille dinars.Le titre BT a figuré dans le palmarès des meilleures hausses. L’action de la banque privée a avancé de 2% à 5,200D, en amassant des capitaux de l’ordre de 224 mille dinars. Dans le rouge, GIF a été la valeur la plus sanctionnée de la séance. L’action du spécialiste en filtres a reculé de 3,6% à 0,530D, dans un flux dérisoire de mille dinars. Le titre TELNET a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action de la valeur technologique s’est rétractée de 2,1% à 6,950D. La valeur a été échangée à hauteur de 14 mille dinars. Le titre Carthage Cement s’est retrouvé parmi les valeurs les plus convoitées de la séance. L’action du cimentier a terminé la séance sur un recul de -1,47% à 2,010D, le titre a alimenté le marché avec des capitaux s’élevant à 455 mille dinars.

