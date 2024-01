Bourse de Tunis:Le Tunindex clôture jeudi dans le rouge(-0,3%)

« Les prises de bénéfices continuent à malmener le marché actions en ce début d’année. Le Tunindex a perdu 0,3% à 8583,6 points, au terme de la séance du 4 janvier 2024. Les volumes demeurent faibles, s’établissant à 2,2MD « , selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre Electrostar s’est offert la meilleure performance de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action du spécialiste de l’électroménager s’est appréciée de 3,4% à 0,300D.

Le titre City Cars a figuré parmi les meilleures performances de la séance. L’action du concessionnaire automobile a inscrit une progression de 2,9% à 12,350D faisant savoir que la valeur a généré de maigres échanges de 22 mille dinars.

Le titre SERVICOM a affiché la plus forte baisse de la séance. Sans drainer de flux, l’action a reculé de 4,6% à 0,210D.

Le titre TELNET HOLDING a, également, été mal orienté sur la séance. Prolongeant sa descente, l’action du spécialiste en ingénierie et du conseil en technologies s’est effritée de 4,2% à 7,070D. Sur la séance, la valeur a amassé de modestes échanges de 50 mille dinars.

BIAT a été la valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la séance. L’action de la banque a marqué une pause à 90 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 726 mille dinars (soit 33% du flux de la cote).

