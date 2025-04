Bourse : La place de Tunis enchaîne une deuxième séance consécutive de hausse

La Bourse de Tunis a fini en territoire positif mercredi (+0,69%). Le Tunindex a gagné 76,12 points, à 11 104,86 points dans un volume d’échanges de 6,2 MD.

Le titre Délice Holding s’est offert la meilleure performance de la séance, en amassant, également, le plus important volume de transactions de la séance. L’action de la holding s’est bonifiée de 6%, à 22,710 D.

Le titre Euro-Cycles est parvenu à terminer la séance en territoire positif. L’action du spécialiste en cycles s’est offert un gain de 5,6%, à 14,260 D. Sur la séance, la valeur a amassé un flux global de 105 mille dinars.

Le titre BH LEASING a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un volume très réduit, l’action du loueur a reculé de 4,4%, à 5,160 D.

Le titre AIR LIQUIDE a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du transporteur de gaz a régressé de 4,3%, à 105,050 D. La valeur a mobilisé de faibles échanges de 7 mille dinars sur la séance.

Le titre ASSAD a été le deuxième titre le plus échangé de la séance. L’action de l’accumulateur de batteries a alimenté le marché avec des capitaux de l’ordre de 703 mille dinars.

