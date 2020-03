Bourse : L’augmentation du capital de Carthage Cement n’a pas atteint son objectif

La société Carthage Cement informe que les souscriptions à l’augmentation de son capital social, ouvertes du 17 janvier 2020 au 6 mars 2020, réalisées à titre irréductible et à titre réductible, n’ont pas atteint la totalité de l’augmentation du capital social. De ce fait, les actions non souscrites seront redistribuées entre les actionnaires de la société Carthage Cement du 12/03/2020 au 13/03/2020 inclus et ce, conformément à ce qui a été prévu dans le prospectus visé par le CMF et l’avis de prorogation de la période de souscription.