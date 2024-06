Bourse: Le marché affiche une progression de 0,62%

Après deux séances consécutives baissières, le marché boursier a viré, mercredi, au vert, affichant une progression de 0,62% à 9509,26 points.

Les échanges ont été assez soutenus, s’élevant à 7,5MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre Lilas a été le plus échangé, accaparant 34% du volume total sur le marché. Le titre ESSOUKNA a chapeauté le palmarès de la séance. L’action du promoteur immobilier s’est appréciée de 4,4% à 1,410 D, dans un volume quasi-nul.

Le titre SITS a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. Drainant un flux de 370 mille dinars, l’action du promoteur immobilier a progressé de 3,3% à 1,9 D.

Le titre STA s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. Dans un modeste flux de 8 mille dinars, l’action du concessionnaire automobile a reculé de 5,9% à 19,190 D.

Le titre Ciments de Bizerte continue de décevoir avec sa performance boursière. L’action du cimentier s’est délestée de 4,4% à 0,660 D. La valeur a amassé de maigres échanges de mille dinars sur la séance.

LILAS a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du spécialiste en produits hygiéniques a alimenté le marché avec des capitaux de 2,5 MD. La valeur a terminé en territoire positif (+0,6% à 8,250 D).

